Скоркин Федор Ильич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1923
Дочь: Скоркина Мария Федоровна
Мать ребёнка: Скоркина Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
09.09.1927
Сын: Скоркин Василий Федорович
Мать ребёнка: Скоркина Пелагея Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно