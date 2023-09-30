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Белов Иван Семенович

Место рождения

Лепокурово, Баганский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

12.04.1931

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

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1969 г.р.
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Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1931

Отец: Белов Семён Иванович

Мать: Белова (Бутко) Анисия Ивановна

Лепокурово, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова (Внукова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
10.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова (Внукова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
14.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова (Внукова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
22.07.1969

Дочь: (Белова) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Белова (Внукова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
22.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова (Внукова) Мария Михайловна

Смерть
2000
Чик, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область

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