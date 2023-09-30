Белов Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения12.04.1931
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1931
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1956
Рождение ребёнка
10.06.1959
Рождение ребёнка
14.07.1960
Рождение ребёнка
22.07.1969
Дочь: (Белова) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Белова (Внукова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
22.07.1969
Смерть
2000
Чик, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область