Бодягина Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБодягина Евдокия Васильевна

Бодягина Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1911

Дата смерти

30.12.1985

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1938

Дочь: Гордеева Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Бодягин Василий

Рождение ребёнка
01.03.1940

Сын: Бодягин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Бодягин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бодягин Василий

Смерть
30.12.1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close