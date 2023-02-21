Бодягина Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1911
Дата смерти30.12.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.01.1938
Дочь: Гордеева Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Бодягин Василий
Рождение ребёнка
01.03.1940
Сын: Бодягин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Бодягин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бодягин Василий
Смерть
30.12.1985