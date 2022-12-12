Богданова Зулейха Гиззатулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Зулейха Гиззатулловна

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Место рождения

Урнашбаш, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.09.1886

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Урнашбаш, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1920 по 1923
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
По 1920
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1923 по 1924
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1924 по 1947
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1950
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