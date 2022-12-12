Богданова Зулейха Гиззатулловна
Место рождения
Дата рождения18.09.1886
Дата смерти1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1920 по 1923
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
По 1920
Место жительства
С 1923 по 1924
Место жительства
С 1924 по 1947
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1950