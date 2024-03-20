Кулаков Степан Андреевич
Место рождениясело Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Дата рождения1908
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Военная служба
27.06.1941
Ленинский РВК, Московская обл., Ленинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Московская область
Шофер | Учебно-опытный совхоз Бирюлево
Смерть
?.10.1941
Причина смерти: Пропал без вести