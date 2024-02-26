Матвей Федоров (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Федор Федоров (Ич)
Мать: Прасковья Матвеева (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
19.10.1851 ст.
Сын: Иван Матвеев (Ич)
Мать ребёнка: Настасья Григорьева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Марья Матвеева (Вна)
Мать ребёнка: Настасья Григорьева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно