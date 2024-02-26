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Матвей Федоров (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1796 г.р.

Мать

Около 1798 г.р.

Жена

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Федор Федоров (Ич)

Мать: Прасковья Матвеева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Григорьева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
19.10.1851 ст.

Сын: Иван Матвеев (Ич)

Мать ребёнка: Настасья Григорьева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Марья Матвеева (Вна)

Мать ребёнка: Настасья Григорьева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

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