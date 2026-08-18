Князь Вяземский ИВАН АНДРЕЕВИЧ 1722 — найти родственников по фамилии на Familio

Князь Вяземский ИВАН АНДРЕЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1722

умер 1798

Отец
Князь Вяземский АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ1692 г.р.
Супруги
(Княжна Долгорукова) МАРИЯ СЕРГЕЕВНА28.02.1719 г.р.
Дети
Князь Вяземский АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ16.10.1754 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Князь Вяземский АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ

Мать: не указана

Бракосочетание
21.07.1751

Жена: (Княжна Долгорукова) МАРИЯ СЕРГЕЕВНА

Рождение ребёнка
16.10.1754

Сын: Князь Вяземский АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: (Княжна Долгорукова) МАРИЯ СЕРГЕЕВНА

Смерть
1798

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