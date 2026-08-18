Князь Вяземский ИВАН АНДРЕЕВИЧ
мужской, родился 1722
умер 1798
ОтецКнязь Вяземский АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ1692 г.р.
Супруги
(Княжна Долгорукова) МАРИЯ СЕРГЕЕВНА28.02.1719 г.р.
Дети
Князь Вяземский АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ16.10.1754 г.р.
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Место
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Рождение
1722
Отец: Князь Вяземский АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ
Мать: не указана
Бракосочетание
21.07.1751
Рождение ребёнка
16.10.1754
Сын: Князь Вяземский АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
Мать ребёнка: (Княжна Долгорукова) МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
Смерть
1798