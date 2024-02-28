Володин Аверний Петров
Место рожденияс.Грибоедово Веневского уезда Тульской губернии
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Володин Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Володина Аграфена Игнатьева
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Володина) Лукерья Аверниева
Мать ребёнка: Володина Аграфена Игнатьева
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Володина) Фекла Аверниева
Мать ребёнка: Володина Аграфена Игнатьева
Рождение ребёнка
1808
Сын: Володин Карп (Большой) Аверниев
Мать ребёнка: Володина Аграфена Игнатьева
Рождение ребёнка
1810
Сын: Володин Карп (Меньшой) Аверниев
Мать ребёнка: Володина Аграфена Игнатьева
Смерть
Неизвестно