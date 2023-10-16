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Вьялкина Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1927

Дочь: Антонида Николаевна

Отец ребёнка: Вьялкин Николай Михайлович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.05.1929

Сын: Вьялкин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Вьялкин Николай Михайлович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.02.1932

Дочь: Дина Николаевна

Отец ребёнка: Вьялкин Николай Михайлович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
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