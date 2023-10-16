Вьялкина Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1927
Дочь: Антонида Николаевна
Отец ребёнка: Вьялкин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
01.05.1929
Сын: Вьялкин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Вьялкин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
07.02.1932
Дочь: Дина Николаевна
Отец ребёнка: Вьялкин Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно