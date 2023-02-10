Макаров Имя Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Макаров Имя

Автор
ВК
Карамышев В.

мужской, родился Неизвестно

Супруги
Чипишлова Капиталина МихайловнаНеизвестно г.р.
Дети
Макаров ВладимирНеизвестно г.р.
Макаров СергейНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Сергей

Мать ребёнка: Чипишлова Капиталина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Нина

Мать ребёнка: Чипишлова Капиталина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Тамара

Мать ребёнка: Чипишлова Капиталина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Владимир

Мать ребёнка: Чипишлова Капиталина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чипишлова Капиталина Михайловна

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