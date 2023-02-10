Макаров Имя
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Чипишлова Капиталина МихайловнаНеизвестно г.р.
Дети
Макаров ВладимирНеизвестно г.р.
Макаров СергейНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Сергей
Мать ребёнка: Чипишлова Капиталина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Нина
Мать ребёнка: Чипишлова Капиталина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Тамара
Мать ребёнка: Чипишлова Капиталина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Владимир
Мать ребёнка: Чипишлова Капиталина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно