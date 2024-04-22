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Попов Александр Васильевич

Место рождения

Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

15.03.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1910 г.р.

Жена

Дети

1958 г.р.
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Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1933

Отец: Попов Василий

Мать: Попова Матрёна Ивановна

Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.11.1958

Сын: Попов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Попова Маруся

Рождение ребёнка
02.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Маруся

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Маруся

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Маруся

Смерть
Неизвестно
Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область
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