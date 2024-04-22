Попов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.03.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1933
Отец: Попов Василий
Мать: Попова Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
20.11.1958
Сын: Попов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Попова Маруся
Рождение ребёнка
02.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Маруся
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Маруся
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Маруся
Смерть
Неизвестно