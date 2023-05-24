Ляпкало (Куликова) Мотрона Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпкало (Куликова) Мотрона Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1858 по 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1858 по 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.09.1874

Муж: Ляпкало Филипп Яковлевич

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
13.12.1877

Сын: Ляпкало Николай Филиппович

Отец ребёнка: Ляпкало Филипп Яковлевич

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Ляпкало Раиса Филипповна

Отец ребёнка: Ляпкало Филипп Яковлевич

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Ляпкало Елизавета Филипповна

Отец ребёнка: Ляпкало Филипп Яковлевич

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Ляпкало Виктория Филипповна

Отец ребёнка: Ляпкало Филипп Яковлевич

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.07.1888

Сын: Ляпкало Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Ляпкало Филипп Яковлевич

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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