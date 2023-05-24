Ляпкало (Куликова) Мотрона Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1858 по 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1858 по 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.09.1874
Рождение ребёнка
13.12.1877
Сын: Ляпкало Николай Филиппович
Отец ребёнка: Ляпкало Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Ляпкало Раиса Филипповна
Отец ребёнка: Ляпкало Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Ляпкало Елизавета Филипповна
Отец ребёнка: Ляпкало Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Ляпкало Виктория Филипповна
Отец ребёнка: Ляпкало Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
03.07.1888
Сын: Ляпкало Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Ляпкало Филипп Яковлевич
Смерть
Неизвестно