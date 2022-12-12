Нумцев Максим Назаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНумцев Максим Назаров

Нумцев Максим Назаров

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Нумцов Назар Федоров

Мать: Нумцова Агафья Иванова

Бракосочетание
03.10.1899

Жена: Нумцева Елена (Петрова?)

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1900

Сын: Нумцев Илья Максимов

Мать ребёнка: Нумцева Елена (Петрова?)

Рождение ребёнка
14.02.1902

Сын: Нумцев Федор Максимов

Мать ребёнка: Нумцева Елена (Петрова?)

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.11.1905

Сын: Нумцев Михаил Максимов

Мать ребёнка: Нумцева Елена (Петрова?)

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Екатерина Максимова

Мать ребёнка: Нумцева Елена (Петрова?)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close