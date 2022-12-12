Нумцев Максим Назаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Нумцов Назар Федоров
Мать: Нумцова Агафья Иванова
Бракосочетание
03.10.1899
Жена: Нумцева Елена (Петрова?)
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1900
Сын: Нумцев Илья Максимов
Мать ребёнка: Нумцева Елена (Петрова?)
Рождение ребёнка
14.02.1902
Мать ребёнка: Нумцева Елена (Петрова?)
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.11.1905
Мать ребёнка: Нумцева Елена (Петрова?)
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Екатерина Максимова
Мать ребёнка: Нумцева Елена (Петрова?)
Смерть
Неизвестно