(Зуб) Василиса Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Босенко) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Босенко Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Босенко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Босенко Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басенко Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Босенко Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Босенко Василий Иванович
Рождение ребёнка
30.12.1899
Сын: Босенко Василий Васильевич
Отец ребёнка: Босенко Василий Иванович
Рождение ребёнка
28.09.1905
Сын: Босенко Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Босенко Василий Иванович
Рождение ребёнка
17.01.1908
Дочь: (Босенко) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Босенко Василий Иванович
Смерть
Неизвестно