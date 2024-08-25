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(Зуб) Василиса Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Босенко Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Босенко) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Босенко Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Босенко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Босенко Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басенко Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Босенко Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Босенко Петр Васильевич

Отец ребёнка: Босенко Василий Иванович

Рождение ребёнка
30.12.1899

Сын: Босенко Василий Васильевич

Отец ребёнка: Босенко Василий Иванович

Рождение ребёнка
28.09.1905

Сын: Босенко Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Босенко Василий Иванович

Рождение ребёнка
17.01.1908

Дочь: (Босенко) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Босенко Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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