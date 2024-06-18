Афанасьев-Калабин Павел Ульянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Афанасьева (Безвесельная-Коваленко) Пелагея Козьмина
Рождение ребёнка
1902
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Афанасьева (Безвесельная-Коваленко) Пелагея Козьмина
Рождение ребёнка
30.06.1908
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Афанасьева (Безвесельная-Коваленко) Пелагея Козьмина
Рождение ребёнка
1916
Смерть
Неизвестно