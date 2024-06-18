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Афанасьев-Калабин Павел Ульянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Афанасьев-Калабин Ульян Кузьмин

Мать: Жердева Мавра Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева (Безвесельная-Коваленко) Пелагея Козьмина

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Калабина-Афанасьева Анна Павлова

Мать ребёнка: Афанасьева (Безвесельная-Коваленко) Пелагея Козьмина

Рождение ребёнка
1899

Сын: Афанасьев Петр Павлов

Мать ребёнка: Афанасьева (Безвесельная-Коваленко) Пелагея Козьмина

Рождение ребёнка
1902

Сын: Калабин-Афанасьев Федор Павлов

Мать ребёнка: Афанасьева (Безвесельная-Коваленко) Пелагея Козьмина

Рождение ребёнка
1904

Сын: Афанасьев Василий Павлов

Мать ребёнка: Афанасьева (Безвесельная-Коваленко) Пелагея Козьмина

Рождение ребёнка
30.06.1908

Сын: Афанасьев-Калабин Александр Павлов

Мать ребёнка: Афанасьева (Безвесельная-Коваленко) Пелагея Козьмина

Рождение ребёнка
1911

Сын: Афанасьев Иван Павлов

Мать ребёнка: Афанасьева (Безвесельная-Коваленко) Пелагея Козьмина

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Афанасьева Александра Павлова

Мать ребёнка: Афанасьева (Безвесельная-Коваленко) Пелагея Козьмина

Смерть
Неизвестно

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