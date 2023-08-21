Сёмикова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.01.1909
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сёмиков Никита
Рождение ребёнка
1917
Сын: Семиков Николай Никитович
Отец ребёнка: Семиков Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семиков Василий Никитович
Отец ребёнка: Семиков Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семиков Терентий Никитович
Отец ребёнка: Семиков Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сёмиков Никита
Смерть
Неизвестно