Сёмикова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сёмикова Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сёмиков Никита

Рождение ребёнка
1917

Сын: Семиков Николай Никитович

Отец ребёнка: Семиков Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семиков Василий Никитович

Отец ребёнка: Семиков Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семиков Терентий Никитович

Отец ребёнка: Семиков Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сёмиков Никита

Смерть
Неизвестно
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