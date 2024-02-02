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Дарья Фёдорова

Место рождения

д.Сергеева государственной коллегии экономии

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Около 1740 г.р.

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Около 1802 г.р.

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Фёдор Егоров

Мать: Авдотья Тимофеева

д.Сергеева государственной коллегии экономии
Бракосочетание
04.11.1782

Муж: Пётр Никитин

с. Венюково государственной коллегии экономии
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Акилина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Никитин

с.Венюково
Смерть
До 1816
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