Дарья Фёдорова
Место рожденияд.Сергеева государственной коллегии экономии
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Фёдор Егоров
Мать: Авдотья Тимофеева
д.Сергеева государственной коллегии экономии
Бракосочетание
04.11.1782
Муж: Пётр Никитин
с. Венюково государственной коллегии экономии
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Акилина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Никитин
с.Венюково
Смерть
До 1816