Анна 9 детей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1927
Дочь: Лисова Нина Яковлевна
Отец ребёнка: Яков гулял и ушел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саша
Отец ребёнка: Яков гулял и ушел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миша
Отец ребёнка: Яков гулял и ушел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коля
Отец ребёнка: Яков гулял и ушел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вася
Отец ребёнка: Яков гулял и ушел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков гулял и ушел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клава
Отец ребёнка: Яков гулял и ушел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тоня
Отец ребёнка: Яков гулял и ушел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: Яков гулял и ушел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лиза
Отец ребёнка: Яков гулял и ушел
Смерть
Неизвестно