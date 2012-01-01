Анна 9 детей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна 9 детей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1927

Дочь: Лисова Нина Яковлевна

Отец ребёнка: Яков гулял и ушел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саша

Отец ребёнка: Яков гулял и ушел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миша

Отец ребёнка: Яков гулял и ушел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коля

Отец ребёнка: Яков гулял и ушел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вася

Отец ребёнка: Яков гулял и ушел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков гулял и ушел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клава

Отец ребёнка: Яков гулял и ушел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тоня

Отец ребёнка: Яков гулял и ушел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: Яков гулял и ушел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лиза

Отец ребёнка: Яков гулял и ушел

Смерть
Неизвестно
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