Зарипова Гульнара Галимзяновна
Место рождения
Дата рождения08.03.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1975
Отец: Зарипов Галимзян
Мать: Зарипова Губайда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.2004
Дочь: Мулдагалиева Алсу Айдаровна
Отец ребёнка: Мулдагалиев Айдар Кимович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.03.2012
Сын: Мулдагалиев Салават Айдарович
Отец ребёнка: Мулдагалиев Айдар Кимович