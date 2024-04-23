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Зарипова Гульнара Галимзяновна

Место рождения

Азьмушкино, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.03.1975

Пол

Женский

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1975

Отец: Зарипов Галимзян

Мать: Зарипова Губайда

Азьмушкино, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мулдагалиев Айдар Кимович

Рождение ребёнка
20.08.2004

Дочь: Мулдагалиева Алсу Айдаровна

Отец ребёнка: Мулдагалиев Айдар Кимович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.03.2012

Сын: Мулдагалиев Салават Айдарович

Отец ребёнка: Мулдагалиев Айдар Кимович

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