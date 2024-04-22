Филат Матвеев(Ич) Феофилакт Феофилакт/Филат Матвеев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филат Матвеев(Ич) Феофилакт Феофилакт/Филат Матвеев (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Чурилин Матвей Васильев (Ич)

Мать: Чурилина Наталия Сергеева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Анисья Филатова (Вна)

Мать ребёнка: Анна Иванова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1815

Сын: Чурилин Иван Филатов Ич

Мать ребёнка: Анна Иванова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Чурилин Степан Филатов Ич

Мать ребёнка: Анна Иванова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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