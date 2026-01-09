Мусман (Голицына) Надежда Львовна
женский, родилась 20.02.1876, Варшава, Rzeczpospolita Polska
умерла ?.02.1949, Телави, ქ. თელავი, კახეთი
ОтецГолицын Лёв Сергеевич12.08.1845 г.р.
МатьЗасецкая (Херхеулидзева) Надежда ЗахарьевнаПосле 1830 г.р.
Супруги
Мусман Борис Михайлович19.04.1846 г.р.
Дети
Мусман Захарий Борисович23.09.1889 г.р.
Мусман Михаил Борисович28.02.1891 г.р.Показать еще 1
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Рождение
20.02.1876
Варшава, Rzeczpospolita Polska
Рождение ребёнка
23.09.1889
Отец ребёнка: Мусман Борис Михайлович
Бракосочетание
25.07.1890
Рождение ребёнка
28.02.1891
Отец ребёнка: Мусман Борис Михайлович
Рождение ребёнка
14.05.1896
Отец ребёнка: Мусман Борис Михайлович
Смерть
?.02.1949
Телави, ქ. თელავი, კახეთი