Мусман (Голицына) Надежда Львовна 20.02.1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мусман (Голицына) Надежда Львовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 20.02.1876, Варшава, Rzeczpospolita Polska

умерла ?.02.1949, Телави, ქ. თელავი, კახეთი

Отец
Голицын Лёв Сергеевич12.08.1845 г.р.
Мать
Засецкая (Херхеулидзева) Надежда ЗахарьевнаПосле 1830 г.р.
Супруги
Мусман Борис Михайлович19.04.1846 г.р.
Дети
Мусман Захарий Борисович23.09.1889 г.р.
Мусман Михаил Борисович28.02.1891 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1876

Отец: Голицын Лёв Сергеевич

Мать: Засецкая (Херхеулидзева) Надежда Захарьевна

Варшава, Rzeczpospolita Polska

Рождение ребёнка
23.09.1889

Сын: Мусман Захарий Борисович

Отец ребёнка: Мусман Борис Михайлович

Бракосочетание
25.07.1890

Муж: Мусман Борис Михайлович

ЦГИА СПб. ф.19. оп.126. д.1541. с. 111. Метрические книги православных церквей за границей

Рождение ребёнка
28.02.1891

Сын: Мусман Михаил Борисович

Отец ребёнка: Мусман Борис Михайлович

Рождение ребёнка
14.05.1896

Сын: Мусман Борис Борисович

Отец ребёнка: Мусман Борис Михайлович

Смерть
?.02.1949
Телави, ქ. თელავი, კახეთი

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