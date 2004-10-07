Шатунина (Смирнова) Капитолина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунина (Смирнова) Капитолина Константиновна

Место рождения

Речно-Сосновский сельский совет Пришекснинского района Ленинградской области

Дата рождения

02.11.1938

Дата смерти

07.10.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1938

Отец: Смирнов Константин Фёдорович

Мать: Смирнова Прасковья Ивановна

Речно-Сосновский сельский совет Пришекснинского района Ленинградской области
В справке о смерти указана д. Высоково Череповецкого района Вологодской области
Бракосочетание
09.05.1958

Муж: Шатунин Владимир Иванович

Бюро ЗАГС г. Кохмы Управления милиции Ивановской области
Рождение ребёнка
22.05.1959

Сын: Шатунин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Шатунин Владимир Иванович

Шексна, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатунин Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Шатунин Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатунин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аникина Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Шатунин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатунина Галина Владимировна

Отец ребёнка: Шатунин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатунин Иван Владимирович

Отец ребёнка: Шатунин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатунин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Шатунин Владимир Иванович

Смерть
07.10.2004
д. Богданиха Ивановского района Ивановской области
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