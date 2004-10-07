Шатунина (Смирнова) Капитолина Константиновна
Место рожденияРечно-Сосновский сельский совет Пришекснинского района Ленинградской области
Дата рождения02.11.1938
Дата смерти07.10.2004
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1938
Речно-Сосновский сельский совет Пришекснинского района Ленинградской области
В справке о смерти указана д. Высоково Череповецкого района Вологодской области
Бракосочетание
09.05.1958
Бюро ЗАГС г. Кохмы Управления милиции Ивановской области
Рождение ребёнка
22.05.1959
Сын: Шатунин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Шатунин Владимир Иванович
Шексна, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатунин Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Шатунин Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аникина Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Шатунин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатунина Галина Владимировна
Отец ребёнка: Шатунин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатунин Иван Владимирович
Отец ребёнка: Шатунин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатунин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Шатунин Владимир Иванович
Смерть
07.10.2004
д. Богданиха Ивановского района Ивановской области