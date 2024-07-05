Trachtenberg Dovber (Berko)
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1877
Дата смерти23.06.1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1877
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
14.08.1898
Бракосочетание
13.02.1899
Рождение ребёнка
22.11.1899
Сын: Trachtenberg Zelig
Мать ребёнка: Trachtenberg (Kotlovsky) Sarah Channah
Рождение ребёнка
15.01.1902
Сын: Trachtenberg Efraim
Мать ребёнка: Trachtenberg (Kotlovsky) Sarah Channah
Смерть
23.06.1924