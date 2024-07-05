Trachtenberg Dovber (Berko) 10.03.1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Trachtenberg Dovber (Berko)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1877

Дата смерти

23.06.1924

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1877

Отец: Trachtenberg Efraim Aaron

Мать: Trachtenberg (Gunzberg) Batya (Basha) Devora

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
14.08.1898

Жена: Trachtenberg (Subbotnik) Pesa Chaya

Бракосочетание
13.02.1899

Жена: Trachtenberg (Kotlovsky) Sarah Channah

Рождение ребёнка
22.11.1899

Сын: Trachtenberg Zelig

Мать ребёнка: Trachtenberg (Kotlovsky) Sarah Channah

Рождение ребёнка
15.01.1902

Сын: Trachtenberg Efraim

Мать ребёнка: Trachtenberg (Kotlovsky) Sarah Channah

Смерть
23.06.1924

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