Водохлебова Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1850 по 1858
Рождение ребёнка
1855
Сын: Водохлебов Иван Андреевич
Отец ребёнка: Водохлебов Андрей Семенович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Водохлебов Михайло Андреевич
Отец ребёнка: Водохлебов Андрей Семенович
Место жительства
25.02.1858
Смерть
Неизвестно