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Водохлебова Надежда Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1850 по 1858

Муж: Водохлебов Андрей Семенович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Водохлебов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Водохлебов Андрей Семенович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1856

Сын: Водохлебов Михайло Андреевич

Отец ребёнка: Водохлебов Андрей Семенович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
25.02.1858
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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