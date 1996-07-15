Ивановна (Ложкина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивановна (Ложкина) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.01.1921

Дата смерти

15.07.1996

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляпахин Борис Петрович

Рождение ребёнка
01.12.1942

Сын: Ляпахин Евгений Борисович

Отец ребёнка: Ляпахин Борис Петрович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.07.1949

Муж: Иванов Иван Иванович

Бракосочетание
20.08.1982

Муж: Смирнов Василий Николаевич

Смерть
15.07.1996

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