Ивановна (Ложкина) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.01.1921
Дата смерти15.07.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1942
Сын: Ляпахин Евгений Борисович
Отец ребёнка: Ляпахин Борис Петрович
Бракосочетание
09.07.1949
Муж: Иванов Иван Иванович
Бракосочетание
20.08.1982
Смерть
15.07.1996