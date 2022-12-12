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Субботин Михаил Иванович

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Место рождения

Осыпь, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

?.04.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Субботин Иван

Мать: Субботина Евдокия Ивановна

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Субботин Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Субботина Александра

Работа или профессия
До 1969
Осыпь, Ачитский, Свердловская область
работал на жд дежурным по станции
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Субботина Нина Михайловна

Мать ребёнка: Субботина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Субботина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Леонид

Мать ребёнка: Субботина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Александра

Смерть
?.04.1969
Осыпь, Ачитский, Свердловская область
с братом шли с похорон родственника из с. Афанасьевское, попали под поезд
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