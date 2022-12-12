Субботин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти?.04.1969
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Субботин Иван
Рождение ребёнка
1951
Мать ребёнка: Субботина Александра
Работа или профессия
До 1969
работал на жд дежурным по станции
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботина Нина Михайловна
Мать ребёнка: Субботина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Субботин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Субботина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Субботин Леонид
Мать ребёнка: Субботина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Субботина Александра
Смерть
?.04.1969
с братом шли с похорон родственника из с. Афанасьевское, попали под поезд