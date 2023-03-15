Выдрова (Гурулева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выдрова (Гурулева) Анна

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Место рождения

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

28.02.1926

Дата смерти

13.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1926

Отец: Гурулев Марк

Мать: Гурулева (Матвеева) Людмила

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выдров Владимир

Отец ребёнка: Выдров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Выдров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выдров Дмитрий

Отец ребёнка: Выдров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выдров Сергей

Отец ребёнка: Выдров Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выдров Алексей

Смерть
13.11.1982

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