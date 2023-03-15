Выдрова (Гурулева) Анна
Место рождения
Дата рождения28.02.1926
Дата смерти13.11.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1926
Отец: Гурулев Марк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выдров Владимир
Отец ребёнка: Выдров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Выдров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выдров Дмитрий
Отец ребёнка: Выдров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выдров Сергей
Отец ребёнка: Выдров Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Выдров Алексей
Смерть
13.11.1982