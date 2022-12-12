Русу (Райто) Ева Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русу (Райто) Ева Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1896

Муж: Русу Александр Матвеев

Рождение ребёнка
06.01.1899

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Русу Александр Матвеев

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп: Матвей Стефанов Русу,Анна Матвеева Русу,Елена Иосифовна Виролайнен
Рождение ребёнка
14.03.1900

Сын: Русу Иван Александрович

Отец ребёнка: Русу Александр Матвеев

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп:Матвей Степанов Русу, Анна Матвеева Русу
Рождение ребёнка
01.02.1911

Сын: Рузу Павел Александрович

Отец ребёнка: Русу Александр Матвеев

Рождение ребёнка
23.11.1912

Дочь: Ульяна Александровна

Отец ребёнка: Русу Александр Матвеев

Восп: Иван Рюся, Мария Тамминен
Рождение ребёнка
25.10.1916

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Русу Александр Матвеев

Восп: Самуил Андреев Рюся,его жена Екатерина Андреева Лютикойнен
Смерть
Неизвестно
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