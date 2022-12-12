Русу (Райто) Ева Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1896
Рождение ребёнка
06.01.1899
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Русу Александр Матвеев
Восп: Матвей Стефанов Русу,Анна Матвеева Русу,Елена Иосифовна Виролайнен
Рождение ребёнка
14.03.1900
Отец ребёнка: Русу Александр Матвеев
Восп:Матвей Степанов Русу, Анна Матвеева Русу
Рождение ребёнка
01.02.1911
Отец ребёнка: Русу Александр Матвеев
Рождение ребёнка
23.11.1912
Дочь: Ульяна Александровна
Отец ребёнка: Русу Александр Матвеев
Восп: Иван Рюся, Мария Тамминен
Рождение ребёнка
25.10.1916
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Русу Александр Матвеев
Восп: Самуил Андреев Рюся,его жена Екатерина Андреева Лютикойнен
Смерть
Неизвестно