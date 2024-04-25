Марутина Степанида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.09.1927
Дочь: Абрамова Вера Павловна
Отец ребёнка: Абрамов Павел Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Абрамов Павел Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Абрамов Павел Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Абрамов Павел Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Анна Павловна
Отец ребёнка: Абрамов Павел Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Абрамов Павел Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Паня Павловна
Отец ребёнка: Абрамов Павел Денисович
Смерть
1962