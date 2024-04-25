Марутина Степанида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марутина Степанида Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1927

Дочь: Абрамова Вера Павловна

Отец ребёнка: Абрамов Павел Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Абрамов Павел Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Иван Павлович

Отец ребёнка: Абрамов Павел Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Петр Павлович

Отец ребёнка: Абрамов Павел Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Анна Павловна

Отец ребёнка: Абрамов Павел Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Семен Павлович

Отец ребёнка: Абрамов Павел Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Паня Павловна

Отец ребёнка: Абрамов Павел Денисович

Смерть
1962
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