Палкина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПалкина Ирина

Палкина Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Палкин Евгений Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палкин Иван Евгеньевич

Отец ребёнка: Палкин Евгений Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палкин Евгений Анатольевич

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close