Палкина Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.06.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Палкин Евгений Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Палкин Евгений Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область