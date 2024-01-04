Курочкин Юрий Константинович
мужской, родился 16.09.1947
ОтецКурочкин Константин ЯковлевичНеизвестно г.р.
МатьКурочкина (Двоеглазова) Анастасия Егоровна11.09.1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1947
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 01.01.1966
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Рождение ребёнка
12.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности