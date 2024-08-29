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Лавров Валерий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1914

Дата смерти

20.05.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1914

Отец: Лавров Пётр Кириллович

Мать: Стародворская Лаврова Александра Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаврова Орлыгина Чурсина Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1939

Сын: Лавров Анатолий Валерьевич

Мать ребёнка: Лаврова Орлыгина Чурсина Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
12.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лаврова Орлыгина Чурсина Тамара Михайловна

Смерть
20.05.1974
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край

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