Лавров Валерий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1914
Дата смерти20.05.1974
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1939
Сын: Лавров Анатолий Валерьевич
Мать ребёнка: Лаврова Орлыгина Чурсина Тамара Михайловна
Рождение ребёнка
12.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лаврова Орлыгина Чурсина Тамара Михайловна
Смерть
20.05.1974
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край