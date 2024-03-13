(Schwab) Clara — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Schwab) Clara

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Schwab Michael

Мать: Schwab Anna Barbara

Смерть
1988
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