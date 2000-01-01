Поневежский Рувим (Лейб)
Место рожденияКазань
Дата рождения1887
Дата смерти19.06.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Казань
Бракосочетание
29.05.1916
Жена: Поневежская Рахиль
Астрахань
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поневежский Соломон (Александр)
Мать ребёнка: Поневежская Рахиль
Оренбург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поневежский Давид
Мать ребёнка: Поневежская Рахиль
Смерть
19.06.1974
Оренбург