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Поневежский Рувим (Лейб)

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Место рождения

Казань

Дата рождения

1887

Дата смерти

19.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань
Бракосочетание
29.05.1916

Жена: Поневежская Рахиль

Астрахань
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поневежский Соломон (Александр)

Мать ребёнка: Поневежская Рахиль

Оренбург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поневежский Давид

Мать ребёнка: Поневежская Рахиль

Смерть
19.06.1974
Оренбург
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