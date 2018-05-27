Деревенская Роза Зиноновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1933
Дата смерти27.05.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1933
Рождение ребёнка
14.05.1964
Дочь: Лузгова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Лузгов Иван Михайлович
Село Ильинское Тетюшского района Татарской АССР
Рождение ребёнка
15.04.1967
Дочь: Лузгова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Лузгов Иван Михайлович
Ильинское, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.2018