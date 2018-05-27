Деревенская Роза Зиноновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДеревенская Роза Зиноновна

Деревенская Роза Зиноновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1933

Дата смерти

27.05.2018

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1933

Отец: Деревенский Зинон Давыдович

Мать: Подакова Анна Никитична

Рождение ребёнка
14.05.1964

Дочь: Лузгова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Лузгов Иван Михайлович

Село Ильинское Тетюшского района Татарской АССР
Рождение ребёнка
15.04.1967

Дочь: Лузгова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Лузгов Иван Михайлович

Ильинское, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лузгов Иван Михайлович

Смерть
27.05.2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close