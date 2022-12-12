Истомина (Неустроева) Ольга Полиектовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина (Неустроева) Ольга Полиектовна

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Место рождения

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

30.06.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1926

Отец: Неустроев Полиевит Филиппович

Мать: не указана

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.07.1949

Сын: Истомин Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Истомин Василий Алексеевич

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.08.1953

Сын: Истомин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Истомин Василий Алексеевич

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.09.1956

Дочь: Боровая Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Истомин Василий Алексеевич

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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