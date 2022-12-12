Истомина (Неустроева) Ольга Полиектовна
Место рождения
Дата рождения30.06.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1926
Отец: Неустроев Полиевит Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1949
Сын: Истомин Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Истомин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
15.08.1953
Сын: Истомин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Истомин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
03.09.1956
Дочь: Боровая Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Истомин Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно