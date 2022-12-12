Дикарёв Андрей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти05.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Дикарёв Тимофей Тихонович
Мать: Дикарёва Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дикарёва Анастасия
Военная служба
Неизвестно
Призван Троицкий РВК, Чкаловская обл., Троицкий р-н, лейтенант, зам. командира 2-ой мин. роты, партийность: к-у ВКП(Б) Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
Смерть
05.02.1943
Шалимово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область