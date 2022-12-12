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Дикарёв Андрей Тимофеевич

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Место рождения

Разномойка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

05.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Дикарёв Тимофей Тихонович

Мать: Дикарёва Анна Ивановна

Разномойка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дикарёва Анастасия

Военная служба
Неизвестно
Призван Троицкий РВК, Чкаловская обл., Троицкий р-н, лейтенант, зам. командира 2-ой мин. роты, партийность: к-у ВКП(Б) Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
Смерть
05.02.1943
Шалимово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
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