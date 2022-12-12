Петраш Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1919
Дочь: Петраш Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Петраш Федор Иванович
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Запись о рождении и крещении сделана в селе Владиславка Феодосийского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно