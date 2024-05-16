Алешина (Хашковская) Галина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1976
Дочь: Нарышева (Алешина) Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Алешин Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
18.02.1985
Дочь: Тареева (Алешина) Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Алешин Анатолий Петрович