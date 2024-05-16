Алешина (Хашковская) Галина Викторовна 14.02.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алешина (Хашковская) Галина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1954

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алешин Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
16.07.1976

Дочь: Нарышева (Алешина) Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Алешин Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
18.02.1985

Дочь: Тареева (Алешина) Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Алешин Анатолий Петрович

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