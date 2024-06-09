Башлянова Елизавета Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.05.1964
Сын: Башлянов Юрий Григорьевич
Отец ребёнка: Башлянов Григорий Максимович
Рождение ребёнка
23.07.1965
Дочь: Бальхеева Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Башлянов Григорий Максимович
Рождение ребёнка
12.02.1969
Дочь: Мугуева Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Башлянов Григорий Максимович
Рождение ребёнка
03.11.1972
Дочь: Сотникова Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Башлянов Григорий Максимович