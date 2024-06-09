Башлянова Елизавета Романовна 25.12.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Башлянова Елизавета Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1931

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1931

Отец: Роман

Мать: Алена

Рождение ребёнка
26.05.1964

Сын: Башлянов Юрий Григорьевич

Отец ребёнка: Башлянов Григорий Максимович

Рождение ребёнка
23.07.1965

Дочь: Бальхеева Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Башлянов Григорий Максимович

Рождение ребёнка
12.02.1969

Дочь: Мугуева Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Башлянов Григорий Максимович

Рождение ребёнка
03.11.1972

Дочь: Сотникова Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Башлянов Григорий Максимович

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