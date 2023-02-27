Рогозин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Парасковья
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.01.1907
Дочь: (Рогозина) Ксения
Мать ребёнка: (Рогозина) Парасковья
Смерть
Неизвестно