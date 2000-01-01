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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1924

Дата смерти

21.06.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1952 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1952

Сын: ?

Мать ребёнка: ?

Смерть
21.06.1982
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