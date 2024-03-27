Зиннатуллин Шарифулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиннатуллин Шарифулла

Место рождения

д.Алькеево Буинского р-на

Дата рождения

1898

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
1939

Сын: Зиннатуллин Хужжат Шарафулла Улы

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
Неизвестно
Зинатуллин Шарифулла Зинатуллович красноармеец Дата рождения __.__.1898 Место рождения Татарская АССР, д. Альметьево Дата выбытия __.03.1943 Причина выбытия пропал без вести Источник информации ВК Рес... Показать все
Смерть
?.03.1943
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