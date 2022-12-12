Смаголь Ефим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смаголь Ефим Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1912 ст.

Дочь: Смаголь Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Смаголь Варвара Евгеньевна

Запись о рождении и крещении сделана в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1912 ст.
Поток, Київська область
Крестьянин села Поток Каневского уезда Киевской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смаголь Варвара Евгеньевна

Смерть
Неизвестно
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