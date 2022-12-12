Смаголь Ефим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1912 ст.
Дочь: Смаголь Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Смаголь Варвара Евгеньевна
Запись о рождении и крещении сделана в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1912 ст.
Поток, Київська область
Крестьянин села Поток Каневского уезда Киевской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно