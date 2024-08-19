Анна Яковлевна 1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Яковлевна

Место рождения

Малая Таяба, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Таяба, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
31.01.1865 ст.

Муж: Петр Каллистратович

Рождение ребёнка
02.11.1866 ст.

Дочь: Николаева Параскева Петровна

Отец ребёнка: Петр Каллистратович

Комсомольское, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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