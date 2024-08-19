Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1865 ст.
Муж: Петр Каллистратович
Рождение ребёнка
02.11.1866 ст.
Дочь: Николаева Параскева Петровна
Отец ребёнка: Петр Каллистратович
Комсомольское, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно