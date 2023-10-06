Максимовская Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимовская Мария Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1890

Дочь: Еременко (Максимовская) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Максимовский Иван Иванович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
01.02.1894

Сын: Максимовский Семен Иванович

Отец ребёнка: Максимовский Иван Иванович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
14.10.1900

Сын: Максимовский Иван Иванович

Отец ребёнка: Максимовский Иван Иванович

Ивот, Сумська область

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