Максимовская Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1890
Дочь: Еременко (Максимовская) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Максимовский Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1894
Сын: Максимовский Семен Иванович
Отец ребёнка: Максимовский Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1900
Сын: Максимовский Иван Иванович
Отец ребёнка: Максимовский Иван Иванович