Никонов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никонова) Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Никонова (Смирнова) Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никонов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Никонова (Смирнова) Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никонова) Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Никонова (Смирнова) Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никонова) Полина Васильевна
Мать ребёнка: Никонова (Смирнова) Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никонов Никандр Васильевич
Мать ребёнка: Никонова (Смирнова) Вера Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно