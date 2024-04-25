Никонов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиконов Василий

Никонов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никонова) Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Никонова (Смирнова) Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никонов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Никонова (Смирнова) Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никонова) Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Никонова (Смирнова) Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никонова) Полина Васильевна

Мать ребёнка: Никонова (Смирнова) Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никонов Никандр Васильевич

Мать ребёнка: Никонова (Смирнова) Вера Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никонова (Смирнова) Вера Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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