Глибина (Солкина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глибина (Солкина) Анастасия Ивановна

Место рождения

Барятино

Дата рождения

10.12.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1865

Отец: Солкин Иван Семенович

Мать: Агрипина Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глибин Андрей Федорович

Отец ребёнка: Глибин Федор Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глибин Федор Степанович

Рождение ребёнка
24.11.1887

Дочь: Матвеева (Глибина) Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Глибин Федор Степанович

Щукино, Сергачский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1901

Сын: Глибин Иоанн Федорович

Отец ребёнка: Глибин Федор Степанович

Щукино, Сергачский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
?.05.1904

Сын: Глибин Сергей Федорович

Отец ребёнка: Глибин Федор Степанович

Щукино, Сергачский уезд, Нижегородская губерния
Смерть
Неизвестно

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