Глибина (Солкина) Анастасия Ивановна
Место рожденияБарятино
Дата рождения10.12.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1865
Отец: Солкин Иван Семенович
Мать: Агрипина Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Глибин Федор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1887
Дочь: Матвеева (Глибина) Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Глибин Федор Степанович
Рождение ребёнка
05.05.1901
Отец ребёнка: Глибин Федор Степанович
Рождение ребёнка
?.05.1904
Отец ребёнка: Глибин Федор Степанович
Смерть
Неизвестно