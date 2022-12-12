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Суровцов Николай Алексеевич

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Место рождения

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Суровцов Алексей Адрианович

Мать: Суровцова Клавдия Ивановна

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Образование
15.06.1854 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Духовной Семинарии и уволен в Епархиальное ведомство с аттестатом 2-го разряда.
Работа или профессия
1855
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Определен во священника к Богородской кладбищенской церкви г.Вологды.
Работа или профессия
28.10.1856 ст.
Павино, Павинский муниципальный район, Костромская область
Перемещен на должность священника к Георгиевской Вохомско-Вочевской церкви Никольского уезда и законоучителя Вочевского земского училища.
Бракосочетание
1857

Жена: Суровцова Мария Андрониковна

Павино, Павинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Заварина Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Суровцова Мария Андрониковна

Павино, Павинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Суровцова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Суровцова Мария Андрониковна

Павино, Павинский муниципальный район, Костромская область
Награда
23.06.1869
Награжден набедренником.
Рождение ребёнка
1871

Сын: Суровцов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Суровцова Мария Андрониковна

Павино, Павинский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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