Суровцов Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Образование
15.06.1854 ст.
Окончил курс Духовной Семинарии и уволен в Епархиальное ведомство с аттестатом 2-го разряда.
Работа или профессия
1855
Определен во священника к Богородской кладбищенской церкви г.Вологды.
Работа или профессия
28.10.1856 ст.
Перемещен на должность священника к Георгиевской Вохомско-Вочевской церкви Никольского уезда и законоучителя Вочевского земского училища.
Бракосочетание
1857
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Заварина Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Суровцова Мария Андрониковна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Суровцова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Суровцова Мария Андрониковна
Награда
23.06.1869
Награжден набедренником.
Рождение ребёнка
1871
Сын: Суровцов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Суровцова Мария Андрониковна
Смерть
Неизвестно