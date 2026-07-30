Радюкин НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
мужской, родился 1881
умер 1972
Супруги
(Можайская) ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА1895 г.р.
Дети
(Радюкина) ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНАОколо 1920 г.р.
Радюкин НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ1926 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1919
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: (Радюкина) ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
Мать ребёнка: (Можайская) ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА
Рождение ребёнка
1926
Сын: Радюкин НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Мать ребёнка: (Можайская) ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА
Смерть
1972