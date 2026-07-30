Радюкин НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1881 — найти родственников по фамилии на Familio

Радюкин НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1881

умер 1972

Супруги
(Можайская) ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА1895 г.р.
Дети
(Радюкина) ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНАОколо 1920 г.р.
Радюкин НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1919

Жена: (Можайская) ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: (Радюкина) ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

Мать ребёнка: (Можайская) ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
1926

Сын: Радюкин НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: (Можайская) ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА

Смерть
1972

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